أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. حزن وبكاء هيستيرى لأقارب ضحايا "فلاى دبى" المنكوبة فى روسيا

Google+ Print
بالصور.. حزن وبكاء هيستيرى لأقارب ضحايا "فلاى دبى" المنكوبة فى روسيا بالصور.. حزن وبكاء هيستيرى لأقارب ضحايا "فلاى دبى" المنكوبة فى روسيا
وصل أقارب ضحايا طائرة "فلاى دبى" المنكوبة إلى مطار روستوف وسط حالة من الحزن والبكاء الهيستيرى، حيث قابلهم عدد من موظفى المطار وقدموا لهم المساعدات المطلوبة بناء على أوامر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

ونشرت الشركة المالكة للطائرة، ومقرها دبى، على موقعها بياناً جاء فيه: "تأسف فلاى دبى لتأكيد أن رحلتها إف زد 981 تحطمت عند الهبوط، وتم تأكيد وفيات كنتيجة لهذا الحادث المأساوى، وقد أقلعت الرحلة من مطار دبي الدولي في الساعة 18:20 جرينتش، متجهة إلى روستوف-أون-دون حيث وقع الحادث فى 00:50 بتوقيت جرينتش.

وأضاف بيان الشركة: "نحن نسعى لجمع المعلومات بأسرع ما يمكن، وفى هذه اللحظات الأليمة قلوبنا مع المسافرين والطاقم على متن الرحلة المذكورة، وسنفعل ما بوسعنا لمساعدة المتضررين من هذا الحادث.

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(1)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(2)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(3)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(4)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(5)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(6)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(7)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(8)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(9)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(10)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(11)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(12)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(13)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(14)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(15)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(16)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(17)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(18)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(19)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(20)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(21)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(22)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(23)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(24)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(25)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(26)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(27)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(28)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(29)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(30)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(31)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(32)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(33)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(34)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(35)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(36)

1روسيا-عاجل--خبر-الطائرة-الروسية-اهم-الاخبار-مطار-دبى-فلاى-دبى-مطار-روستوف-(37)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365