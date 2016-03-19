بالصور.. حزن وبكاء هيستيرى لأقارب ضحايا "فلاى دبى" المنكوبة فى روسيا

وصل أقارب ضحايا طائرة "فلاى دبى" المنكوبة إلى مطار روستوف وسط حالة من الحزن والبكاء الهيستيرى، حيث قابلهم عدد من موظفى المطار وقدموا لهم المساعدات المطلوبة بناء على أوامر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

ونشرت الشركة المالكة للطائرة، ومقرها دبى، على موقعها بياناً جاء فيه: "تأسف فلاى دبى لتأكيد أن رحلتها إف زد 981 تحطمت عند الهبوط، وتم تأكيد وفيات كنتيجة لهذا الحادث المأساوى، وقد أقلعت الرحلة من مطار دبي الدولي في الساعة 18:20 جرينتش، متجهة إلى روستوف-أون-دون حيث وقع الحادث فى 00:50 بتوقيت جرينتش.

وأضاف بيان الشركة: "نحن نسعى لجمع المعلومات بأسرع ما يمكن، وفى هذه اللحظات الأليمة قلوبنا مع المسافرين والطاقم على متن الرحلة المذكورة، وسنفعل ما بوسعنا لمساعدة المتضررين من هذا الحادث.