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للمرة الأولى.. نجل «هيكل» بأكاديمية الشرطة لمحاكمته في «التلاعب بالبورصة»

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للمرة الأولى.. نجل «هيكل» بأكاديمية الشرطة لمحاكمته في «التلاعب بالبورصة» للمرة الأولى.. نجل «هيكل» بأكاديمية الشرطة لمحاكمته في «التلاعب بالبورصة»

19 مارس 2016 | 11:38 صباحاً

حسن محمد حسنين هيكل (أرشيفية)

وصل نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، صباح اليوم السبت، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لنظر جلسة محاكمته وجمال وعلاء مبارك في قضية التلاعب بالبورصة.

يذكر أن هذه تعد المرة الأولى التي يحضر فيها “حسن” لمقر محاكمته، حيث كان خارج البلاد منذ أحداث ثورة يناير، وعاد إلى قبيل وفاة والده الشهر الماضي.

وكان النائب العام الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، قد أحال كلا من ” أيمن أحمد فتحي حسين سليمان”، وشقيقه أحمد، وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، نجل الكاتب الراحل حسنين هيكل، وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

عاجل 2016-03-19

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