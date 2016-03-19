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إحالة أستاذ بآداب بنى سويف للتحقيق لإستغلاله أسم الجامعة فى دورات التدريب

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إحالة أستاذ بآداب بنى سويف للتحقيق لإستغلاله أسم الجامعة فى دورات التدريب إحالة أستاذ بآداب بنى سويف للتحقيق لإستغلاله أسم الجامعة فى دورات التدريب
أحال الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، اليوم السبت الدكتور "محمد.ط" الأستاذ بكلية الآداب للتحقيق ،لإتهامه بإستغلال أسم الجامعة فى ترويج دورات تدربية بأحد المراكز الخاصة .

أوضح رئيس الجامعة فى بيان إعلامى أن الدكتور المذكور قام بعمل ترويج ودعاية لدورات تدربية عن التأهيل لإدارة الاوراق المالية بالبنوك بأحد مراكز التدريب الخاصه والذى يعمل فيه رئيس مجلس إدارة، زاعماً ان هذة الدورات التدريبية تحت إشراف جامعة بنى سويف.
>وأوضح البيان أن رئيس الجامعة يدعي أن هناك برتوكول تعاون موقع بين الجامعة والمركز ،وأن المركز سوف يوزع شهادات التخرج وبعض الهدايا للمتفوقين فى نهاية الدورات بحضور رئيس الجامعة ولفيف من عمداء الكليات بالجامعة ، مستغلاً بذلك أسم الجامعة وثقة الجمهور فيها لخلق جو نفسي ملائم لإقناع الشباب المستهدفين بالمنافع و الفوائد التى تقدمها هذة الدورات .

وأضاف رئيس الجامعة ان الجامعة سوف تقابل بكل حزم وقوة كافة أشكال الغش والنصب والإحتيال والتزوير وذلك من خلال تطبيق القانون لردع كافة اشكال وانماط الفساد.

وحذر رئيس الجامعة أبنائة الطلاب بعدم الإنصياع خلف هذة الدعاية الكاذبة المضللة وتوخى الحذر والتأكد من صحة المعلومات فى المحتويات الدعائية موضحاً أن الجامعة جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة تعمل في منظومة الحوكمة والشفافية للقضاءعلى كل أشكال الإنحراف ومحاربة الفساد أيا كان أشكاله أو أنماطه في سياق من العدالة الناجزة.

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مصر 365