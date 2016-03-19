اليوم.. مؤتمر صحفى للقوى السياسية بالسويس للمطالبة بإقالة المحافظ

أعلن على أمين، القيادى بحزب الوفد بالسويس، بأن الأحزاب السياسية والقوى السياسية بالمحافظة ستعقد مؤتمرا صحفيا اليوم بحزب الوفد، من أجل إصدار بيان لمطالبة رئيس الجمهورية بإقالة محافظة السويس بسبب تصريحاته المسيئة لشعب السويس، والتى تسببت فى تخبط الجهاز التنفيذى.

وأكد "أمين" فى تصريحات خاصة، أنه يوجد اتفاق كامل بين القوى السياسية، أن وجود المحافظ الحالى بموقعة هو إساءة لشعب السويس لا يمكن القبول بها أو السكوت عليها.

وكانت تصريحات محافظ السويس الفترة الماضية أثارت غصب المواطنين فى الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك" و توتير" .

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