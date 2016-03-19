بالصور.. جمعية الشبان المسيحية بالإسماعيلية تحتفل بعيد الأم

نظمت جمعية الشبان المسيحية بالإسماعيلية بنادى "الفواييه" احتفالية كبرى بعيد الأم اليوم، شهد الاحتفالية الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية والمهندس مجدى حنا رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسيحية، وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من القيادات الشعبية وبمشاركة 200 من أهالى الإسماعيلية.

وقالت عواطف أندراوس نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الاحتفالية تضمنت فقرات فنية احتفالا بعيد الأم، وشارك فيها فريق "المس أيدينا" من القاهرة وفريق "آفا بيشوى للمسرح" وعرض مسرحى احتفالا بالأم وفى ختام الاحتفالية تم توزيع الجوائز العينية تكريما للأمهات فى عيدهن، وجدير بالذكر أن هذا الحفل يأتى ضمن النشاطات التى تقوم بها الجمعية فى إطار التواصل مع المجتمع ومحاولة لرد الجميل لأمهاتنا.

أعد الاحتفالية وأشرف على تنفيذها سليمان عبد النور عضو مجلس الإدارة وأبانوب شفيق مدير الجمعية.

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