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محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى احتفالا بذكرى تحرير طابا.. اليوم

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محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى احتفالا بذكرى تحرير طابا.. اليوم محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى احتفالا بذكرى تحرير طابا.. اليوم
رفع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، 19 مارس، يرافقه 5 وزراء، العلم المصرى احتفالا بالذكرى الـ27 لعودة مدينة طابا إلى أحضان الوطن.

وحضر الاحتفال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، وحلمى نمنم وزير الثقافة ووزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى، وحسام مغازى وزير الموارد المائية، واللواء محمود عيس سكرتير عام المحافظة واللوء جمال الريس السكرتير العام المساعد واللواء مجدى موسى مدير الأمن، وقائد القوات المتعدة الجنسيات ورؤساء مدن وعدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال ومشايخ وعواقل البدو.

وشارك فى الاحتفال الموسيقى العسكرية وفرقة الكورال لقصر ثقافة نويبع، ففى مثل هذا اليوم من عام 1989 رفعت علمها على منطقة طابا بعد تحريرها، وعادت إلى سيادتها بعد مفاوضات وخوض جولات فى التحكيم الدولى.

من جانبه أكد خالد فودة على أهمية تعريف أبناء المحافظة بالذكرى الغالية 19 مارس، العيد القومى للمحافظة، وهى ذكرى رفع العلم المصرى على طابا بعد معركة التحكيم الدولى، وكآخر نقطة من أرض مصر الغالية.


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