درس في الوفاء.. دي روسي يتخلى عن ميدالية كأس العالم لتأبين ماسح أحذية المنتخب السابق

من شب على شئ شاب عليه، وفي روما شب دي روسي على وفاء توتي، فكان طبيعيا أن يشيب هو الأخر علي ذلك.

دانيلي دي روسي ضرب مثلا جديدا في الوفاء حين اختار تأبين عامل غرفة الملابس بمنتخب إيطاليا على طريقته الخاصة.

وعلم دي روسي بخبر وفاة بيترو لومباردي عامل غرفة خلع الملابس السابق لمنتخب إيطاليا منذ عام 1995 عن عمر يناهز 92 عاما.

دي روسي استأذن من لوتشيانو سباليتي مدرب روما لأن يرحل مبكرا قبل نهاية المران بالأمس الجمعة، ومن العاصمة سافر خصيصا إلى مدينة فلورنسا في شمال وسط إيطاليا لحضور مراسم الدفن.

أمير روما لم يذهب فقط لحضور مراسم دفن العامل، فبيترو لومباردي الذي كان يقوم بمسح أحذية لاعبي المنتخب، كان دي روسي يعتبره بمثابة الأب وليس مجرد عامل، ولذلك فقد قرر تكريمه على طريقته الخاصة.

الميداليات تكون قاصرة في البطولات على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، لكن دي روسي اصطحب معه ميداليته الخاصة في كأس العالم 2006، ليضعها في نعش لومباردي كنوع من التكريم له، وليضحي دي روسي بأفضل ذكرى خلال مسيرته الكروية من أجل تأبين العامل العجوز الذي يدين له بالفضل.

توتي أيضا لم ينس لومباردي، فكتب عنه في مدونته الخاصة هذا الأسبوع، وقال عنه "شخص كبير وعظيم، سأظل أتذكره دائما بالابتسامة التي تملئ وجهه والاحترام الكبير الذي كان يناله من الجميع في المنتخب وفي إيطاليا ككل".

ورغم أن دي روسي لم يفز بالكثير من الميداليات في مسيرته وأن ميدالية كأس العالم هي الأغلى على أي لاعب، لكن من الجيد أن تعلم بأن ذكراك الرائعة ستبقى مع صديقك الوفي والذي يستحقها مدى الحياة.