فينجر: برشلونة أمامنا كان أقرب ما يكون للهزيمة

يرى أرسين فينجر مدرب أرسنال أن فريقه كان قادرا على إقصاء برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إلا أن فارق المستوى والمعطيات بالنسبة للفريقين رجحا كفة النادي الكاتالوني.

وودع أرسنال البطولة بعد خسارته 5-1 بمجموع المواجهتين أمام حامل اللقب، ويؤمن فينجر أن ضعف المنافسة في الدوري الإسباني مقارنة بالإنجليزي منحت الأفضلية لبرشلونة من حيث الاستعداد للمباراة.

وقال فينجر للصحفيين:"أندية إنجلترا ستعود أقوى في البطولات الأوروبية مع زيادة دخلها. برشلونة وبايرن ميونيخ غير بعيدين عن باقي الفرق".

وأضاف "أتأسف على مباراتي برشلونة لأن ربما كان الفريق أقرب ما يكون للهزيمة من أي وقت مضى. فهم ليسوا بعيدين عنا كثيرا".

وأردف "بإمكانهم الاستعداد أفضل منا. لقد لعبوا السبت الماضي أمام خيتافي وكانت النتيجة لصالحهم 3-صفر بعد أول 20 دقيقة!"

وتابع "اللاعبون لا يرحلون عنهم لأنه لا توجد منافسة في ذلك، في الدوري الإنجليزي لا يوجد هذا الأمر".