تنفيذ 60 % من خطة رفع كفاءة ورصف طرق الوادي الجديد‎

تواصل مديرية الطرق تنفيذ خطتها للعام المالى 2015/2016 التى تصل اعتماداتها خمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة وخمسين الف جنيه ، نصيب مركز الخارجة منها ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وخمسون الف جنيه ، ومركز باريس اربعة م​​لايين وخمسمائة الف جنيه ، ومركز بلاط خمسة ملايين وسبعمائة الف جنيه ومركز الداخلة سبعة ملايين وخمسمائة الف جنيه ، ومركز الفرافرة اربعة ملايين جنيه صرح مجدى الطماوى، مدير عام الطرق بالوادي الجديد وقال أنه تم التعاقد مع جهاز الخدمة الوطنية وجارى تنفيذ الأعمال على مستوى المراكز الخمسة .

وتم عمل الجسور الترابية ومعظم أعمال طبقة الأساس للتربة الظلطية وبعض أعمال الإسفلت فى مركزى الخارجة والداخلة ، كما يجرى تنفيذ أعمال الجزر الوسطى بمدينة الخارجة وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 60% .