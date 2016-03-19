مران مستبعدين الأهلي - صالح في الجيم.. وعاشور وإكرامي يواصلان الركض

خاض لاعبو الأهلي المستبعدين من قائمة الفريق لمباراة ريكرياتيفو مساء الليلة السبت، مرانهم الصباحي في النادي الأهلي.

صالح جمعة خاض تدريبات منفردة في صالة الجيمانيزيوم، أما الثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي فقاما بالركض حول الملعب لاستعادة لياقتهما البدنية.

وبدأ حسام عاشور التدريب بالكرة لكن بشكل خفيف، حتى لا تتجدد إصابته من جديد.

ومن جهة أخرى، قام الثلاثي عماد متعب، عمرو السولية ومحمد نجيب بتدريبات بدنية خاصة.

ويستعد الأهلي لملاقاة ريكرياتيفو مساء اليوم السبت، ضمن مباريات إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.