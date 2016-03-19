أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تعاين موقع الهجوم المسلح على سيارة نقل فى البحيرة

Google+ Print
النيابة تعاين موقع الهجوم المسلح على سيارة نقل فى البحيرة النيابة تعاين موقع الهجوم المسلح على سيارة نقل فى البحيرة
قام قبل قليل محمود شتيه وكيل النائب العام، بإشراف المستشار سامح حشيش رئيس نيابة وادى النطرون، بمعاينة مسرح واقعة الهجوم المسلح على سيارة نقل، كما ناظر جثة الشاب المقتول وأمر بتشريح الجثة للوقوف على أسباب الوفاة وتحديد نوع السلاح المستخدم فى الجريمة.

وكان مجهولون قد قاموا فجر اليوم بإطلاق النيران على سيارة نقل محملة بالفاكهة بدائرة قسم النوبارية بالبحيرة، فى ظروف غامضة، ما تسبب فى مقتل شاب فى العقد الثالث من العمر جراء إصابته بطلق نارى بالرأس.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث بالحادث، وبالفحص تبين للرائد كريم بسيونى رئيس مباحث النوبارية أثناء سير سيارة نقل دبابة محملة بالفاكهة يستقلها "مصطفى.م.أ" ومقيم محطة 2 بذور وشاب آخر وبطريق أبو بكر الصديق تعرضا لهجوم مسلح من قبل مجهولين، ما أدى لمقتل المذكور جراء إصابته بطلق نارى بالرأس.

وعلى الفور وجه اللواء محمد خريصة مدير المباحث بتشكيل فريق بحث، برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والرائد كريم بسيونى رئيس مباحث النوبارية، لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه فى أسرع وقت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365