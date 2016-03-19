النيابة تعاين موقع الهجوم المسلح على سيارة نقل فى البحيرة

قام قبل قليل محمود شتيه وكيل النائب العام، بإشراف المستشار سامح حشيش رئيس نيابة وادى النطرون، بمعاينة مسرح واقعة الهجوم المسلح على سيارة نقل، كما ناظر جثة الشاب المقتول وأمر بتشريح الجثة للوقوف على أسباب الوفاة وتحديد نوع السلاح المستخدم فى الجريمة.

وكان مجهولون قد قاموا فجر اليوم بإطلاق النيران على سيارة نقل محملة بالفاكهة بدائرة قسم النوبارية بالبحيرة، فى ظروف غامضة، ما تسبب فى مقتل شاب فى العقد الثالث من العمر جراء إصابته بطلق نارى بالرأس.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث بالحادث، وبالفحص تبين للرائد كريم بسيونى رئيس مباحث النوبارية أثناء سير سيارة نقل دبابة محملة بالفاكهة يستقلها "مصطفى.م.أ" ومقيم محطة 2 بذور وشاب آخر وبطريق أبو بكر الصديق تعرضا لهجوم مسلح من قبل مجهولين، ما أدى لمقتل المذكور جراء إصابته بطلق نارى بالرأس.

وعلى الفور وجه اللواء محمد خريصة مدير المباحث بتشكيل فريق بحث، برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والرائد كريم بسيونى رئيس مباحث النوبارية، لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه فى أسرع وقت.