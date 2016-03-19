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الحبس سنة لمتهم فى إعادة محاكمته بقضية "خلية طلاب حلوان"

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الحبس سنة لمتهم فى إعادة محاكمته بقضية "خلية طلاب حلوان" الحبس سنة لمتهم فى إعادة محاكمته بقضية "خلية طلاب حلوان"
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، بالحبس سنة لمتهم مع إيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، بالقضية المعروفة إعلاميا "بخلية طلاب حلوان".

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن 3 سنوات للمتهم حضوريا ومعاقبة 16 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

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