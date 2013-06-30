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القوى الثورية تحذر نور و6 إبريل و مصر القوية من المشاركة غدًا.. و تصفهم بفلول الإخوان

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القوى الثورية تحذر نور و6 إبريل و مصر القوية من المشاركة غدًا.. و تصفهم بفلول الإخوان القوى الثورية تحذر نور و6 إبريل و مصر القوية من المشاركة غدًا.. و تصفهم بفلول الإخوان

 

6 ابريل و أيمن نور

حذّر تحالف القوى الثورية، كلاً من “أيمن نور، وحركة 6 إبريل أحمد ماهر ، و القوية” من المشاركة فى مسيرات و اعتصامات 30 يونيو نظرًا لأن نور وحزبه وجماعة شباب 6 إبريل و مصر القوية تخلّوا عن مبادئ الثورة، وتحالفوا مع جماعة الإخوان المسلمين، وأصبحوا يلعبون دور المحلل لها، كما أنهم يمثلون الطابور الخامس للإخوان وسط القوى الثورية والوطنية والمدنية.

ولفت تحالف القوى الثورية الانتباه في هذا السياق، إلى الدور الذي لعبه أيمن نور وأحمد ماهر في محاولة إضفاء الشرعية على الجمعية التأسيسية الثانية، والمشاركة فيها، رغم أن كل القوى الثورية والمدنية قاطعت هذه الجمعية التأسيسية التي خالفت حكم القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية الأولى ، ويشير التحالف أيضًا، إلى أن أيمن نور و أحمد ماهر و أبوالفتوح قد اختفوا تمامًا من مختلف الفاعليات التي نظمتها قوى الثورة.
> ويوكد التحالف، أنه علم أن جماعة شباب 6 إبريل أحمد ماهر و شباب مصر القوية و التيار المصري ، ستحاول دخول التحرير من أجل صرف الثوار عن هدفهم الأوحد بإسقاط النظام الإخوانى بكافة أركانه من رئيس و دستور و مجلس شورى مزور ، كما أنهُم سيحاولون الترويج لمطلب انتخابات رئاسية مبكرة على أمل إخماد الثورة و تفويت فرصة إسقاط النظام الإخوانى الفاشى التي اجتمع عليها الشعب المصرى بكافة أطيافه .

ويحذر التحالف قوى فلول الإخوان من إنه سيتصدى لأى محاولة لإفساد حركة المواطنين ونضالهم السلمي من أجل إسقاط النظام و إقامة دولة مدنية ديمقراطية لكل المصريين ، كما أن التحالف سيرُد على أى محاولة من فلول الإخوان لإثارة الشغب أو محاولة تفريق المصريين فى الميدان ردًا لا يمكن تصوره.

 

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