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الأمن العام يضبط 12 ألف هارب من أحكام و82 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

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الأمن العام يضبط 12 ألف هارب من أحكام و82 قطعة سلاح خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 12 ألف هارب من أحكام و82 قطعة سلاح خلال 24 ساعة
وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام، حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات.

وأسفرت الحملات الأمنية على مدار 24 ساعة، عن ضبط 82 قطعة سلاح نارى و201 قطعة سلاح أبيض و215 قضية "179 إتجار ، 36 تعاطى" و4 تشكيلات عصابية ضموا 13 متهما ارتكبوا 14 حادثا، و54 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، و5 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

ولاحقت أجهزة الأمن الهاربين من أحكام قضائية، وضبطت 12909 هاربين من أحكام بينها "121 جناية – 6079 جزئى – 1043 مستأنف – 4324 غرامة 1342 مخالفة ".


>ـ الأمن العام يضبط 91 قطعة سلاح و510 دراجات بخارية و245 قضية مخدرات
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