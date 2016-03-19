مصرع مدرس فى اشتباكات بين عائلتين بالدقهلية

لقى مدرس مصرعه فى مشاجرة بين عائلتين، بقرية تمد الحجر التابعة لمركز السنبلاوين.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية تمد الحجر التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقل الرائد محمد طمان رئيس مباحث مركز السنبلاوين إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة، بين "ثروت م ف" 45 سنة مدرس وشقيقه وزوجته طرف أول، وبين "محمد.م.م" 37 سنة وشقيقه وابن عمه وابن ابن عمه طرف ثانى، بسبب خلافات الجيرة، واستخدموا فيها الأسلحة البيضاء وآلة زراعية حادة.

وقد أصيب الطرف الأول بجروح قطعية فى الرأس والظهر، واتهموا الطرف الثانى بالتعدى عليهم، وتم نقل المصابين من الطرفين إلى مستشفى السنبلاوين العام، وتم نقل الأول والسابع إلى مستشفى المنصورة العام لخطورة إصابتهم، ولفظ الأول أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة، وتم تعيين حراسة بالقرية خوفا من تجدد الاشتباكات.

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