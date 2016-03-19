طريقة قوية للقضاء علي الفئران نهائياً من داخل مطبخك بدون أستخدام مواد سامة

الفئران هي من القوارض التي تؤذي الأنسان ، وتتواجد في الأماكن التي بها أزدحام ، و تترك خلفها عفن ورائحة منفرة ، وتتواجد الفئران بكثرة داخل محالات العيش الفينو و أفران العيش ، وقد تعزو المنزل بحثاً عن أطعمة تأكلها ، و تتكاثر داخل المنزل ويكون لها عزوه ، قد تستطيع أن تؤذيك وتنقل لك أمراض خطيرة منها الكوليرا ، بجانب الكثير من الأمراض الجلدية .

الأمراض التي تجلبها الفئران ( القوارض )

الفئران تجلب أمراض كثيرة أخطرها هو مرض الكوليرا ، ويكون علاج هذا المرض صعب علاجه بنجاح ، ويجل أيضا ً أمراض جلدية تؤذي الأنسان ولا يستطيع معالجة هذة الأمراض .

محاربة الفئران ( القوارض )

أن محاربة الفئران أمر شائع الأستخدام في كل منزل ولكن دون جدوي ، لأن الفئران تتكاثر وتنتشر في المنزل ومحلات العيش الفينو و الأفران بطريقة سريعة ، و تقوم بتخبئة نفسها في أمكان يصعب الوصول أليها .

ويسعي كل فرد ألي تنظيف هذه القاذورات التي تقوم الفئران بنثرها داخل المكان التي تتواجد به ، وتكون مخاوف الأنسان الكبري من نقل الأمراض عن طريق براز الفئران الذي يكون منفر الشكل والرائحة الكريهة .

القضاء علي الفئران

القضاء علي الفئران بطريقة سهلة للغاية من داخل مطبخك ، فقط كل ماعليك فعله هو أحضار الفلفل الأسود وألقائه علي مداخل الشبابيك و فوق الدولاب وداخل الأفران ومحلات بيع العيش الفينو وداخل البلكونات وعلي الأسطح ، حتي يتم القضاء علي الفئران بطريقة سريعة وأبتعادهم عن المنزل نهائياً ، لخوفهم الشديد من الفلفل الأسود الذي يعمل علي طردهم من المنزل بكل سهولة ويسر

شبكةعيونالإخبارية

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