أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالمنوفية

Google+ Print
مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالمنوفية مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالمنوفية
لقى 4 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم سيارتين على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى، تم نقلهم إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من الرائد أحمد خليفة، رئيس مباحث مركز بركة السبع، يفيد تلقيه بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفين بالطريق الزراعى السريع (القاهرة - الإسكندرية) بمطلع كوبرى بركة السبع العلوى دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث السيارة رقم [ م أ ب 9738 نقل ] قيادة إبراهيم صبرى هليل حرز الله 29 عاما سائق ومقيم إيتاى البارود بحيرة والسيارة رقم [ع ق ب 6972 ملاكى ] قيادة ياسر السيد إبراهيم خليل 37 عاما موظف ومقيم محلة زياد سمنود غربية، عربة نقل بطىء تجرها دابة يستقلها وهيبة السيد دياب الحوالة 58 عاما ربة منزل ونجلاها مصطفى محمد الشحات الحوالة 30 عاما بدون عمل، وصفاء37 عاما ربة منزل ومقيمون بقرية هورين دائرة المركز وقع الحادث، نتيجة انحراف السيارة الثانية تجاه الأولى والاصطدام بها واختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى واصطدامها بعربة النقل البطىء وأحد أعمدة الإنارة.

نجم عن الحادث وفاة مستقلى عربة النقل البطىء وتم نقلهم إلى مستشفى بركة السبع المركزى وحدثت تلفيات بعامود الإنارة والمركبات، وتم التحفظ عليهم ونفوق الدابة، وبسؤال قائدى السيارتين أفادا بما جاء بسؤال زوج المتوفية الأولى محمد الشحات محمد الحوالة 78عاما بالمعاش اتهم قائد السيارة النقل بالتسبب فى الحادث، تم إخطار الوحدة المحلية والطب البيطرى ورفع آثار الحادث، ولم يؤثر على حركة المرور بالطريق، تحرر عن الواقعة المحضر رقم5181 جنح مركز بركة السبع لسنة2016 وجار العرض على النيابة.


>- مصرع سائق فى حادث انقلاب سيارة بطريق "شبين الكوم - قويسنا" فى المنوفية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365