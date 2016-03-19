مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالمنوفية

لقى 4 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم سيارتين على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى، تم نقلهم إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من الرائد أحمد خليفة، رئيس مباحث مركز بركة السبع، يفيد تلقيه بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفين بالطريق الزراعى السريع (القاهرة - الإسكندرية) بمطلع كوبرى بركة السبع العلوى دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث السيارة رقم [ م أ ب 9738 نقل ] قيادة إبراهيم صبرى هليل حرز الله 29 عاما سائق ومقيم إيتاى البارود بحيرة والسيارة رقم [ع ق ب 6972 ملاكى ] قيادة ياسر السيد إبراهيم خليل 37 عاما موظف ومقيم محلة زياد سمنود غربية، عربة نقل بطىء تجرها دابة يستقلها وهيبة السيد دياب الحوالة 58 عاما ربة منزل ونجلاها مصطفى محمد الشحات الحوالة 30 عاما بدون عمل، وصفاء37 عاما ربة منزل ومقيمون بقرية هورين دائرة المركز وقع الحادث، نتيجة انحراف السيارة الثانية تجاه الأولى والاصطدام بها واختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى واصطدامها بعربة النقل البطىء وأحد أعمدة الإنارة.

نجم عن الحادث وفاة مستقلى عربة النقل البطىء وتم نقلهم إلى مستشفى بركة السبع المركزى وحدثت تلفيات بعامود الإنارة والمركبات، وتم التحفظ عليهم ونفوق الدابة، وبسؤال قائدى السيارتين أفادا بما جاء بسؤال زوج المتوفية الأولى محمد الشحات محمد الحوالة 78عاما بالمعاش اتهم قائد السيارة النقل بالتسبب فى الحادث، تم إخطار الوحدة المحلية والطب البيطرى ورفع آثار الحادث، ولم يؤثر على حركة المرور بالطريق، تحرر عن الواقعة المحضر رقم5181 جنح مركز بركة السبع لسنة2016 وجار العرض على النيابة.

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