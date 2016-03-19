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وكيل البرلمان: قرار عودة بث جلسات البرلمان عقب بيان الحكومة

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وكيل البرلمان: قرار عودة بث جلسات البرلمان عقب بيان الحكومة وكيل البرلمان: قرار عودة بث جلسات البرلمان عقب بيان الحكومة
قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن هيئة مكتب البرلمان ستعرض أمر عودة البث المباشر لجلسات البرلمان فى أول جلسة عامة تتم عقب إلقاء بيان المقرر يوم 27 مارس الجارى، مشيرا إلى أن النواب هم من سيقررون عودة البث المباشر من عدمه.

وأضاف وكيل مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هيئة مكتب النواب تلقت طلبات عديدة بعودة البث المباشر للجلسات، ويتم مناقشتها عقب عودة الدكتور على عبد العال من زامبيا، تمهيدا لعرض الأمر على الجلسة العامة وطرحه للتصويت داخل المجلس.

كان عدد من نواب البرلمان أكدوا أن عودة البث المباشر لجلسات مجلس النواب سيتم عقب إلقاء الحكومة بيانها فى 27 مارس الجارى.


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