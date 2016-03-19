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فيديو.. لحظة سقوط طائرة «فلاي دبي» المنكوبة في روسيا

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فيديو.. لحظة سقوط طائرة «فلاي دبي» المنكوبة في روسيا فيديو.. لحظة سقوط طائرة «فلاي دبي» المنكوبة في روسيا

نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية، السبت، مقطع يظهر لحظة سقوط طائرة بوينج تابعة لشركة “فلاي دبي”، فجر اليوم، أثناء محاولتها الهبوط في مطار مدينة روستوف الروسية.

وأعلن محافظ روستوف، فاسيلي جولوبيف، في تصريحات صحفية اليوم، أن الظروف الجوية الرديئة هي سبب فشل هبوط طائرة متجهة من دبي في مطار مدينة روستوف الروسية.

يذكر أن 61 شخصًا لقوا مصرعهم في تحطم طائرة بوينج قادمة من دبي صباح اليوم، في مطار روستوف سور لو دون في جنوب روسيا، وفقا لما نقلته وكالة “تاس” الرسمية عن ممثل لوزارة الحالات الطارئة الروسية.

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