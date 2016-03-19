ضبط تاجر عمله أثناء قيامه ببيع 200 دولار فى السوق السوداء بأسوان

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تاجر عمله أثناء قيامه ببيع 200 دولار فى السوق السوداء وكانت معلومات وردت لضباط الأموال العامة مفادها قيام المدعوعياد أيوب صابر 68 سنة ومقيم دائرة قسم أول أسوان بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول أسوان والقوة المرافقة من ضبط المتهم أثناء قيامه ببيع مبلغ (200) دولار أمريكي وبحيازته عدد (1061) دولار أمريكي عدد (198) يورو.

> وتحرر المحضر رقم (2013) لسنة 2016 م اداري قسم أول أسوان، وجاري العرض علي النيابة العامة.