تنظيم القاعدة يتبنى هجوما استهدف منشأة غاز جزائرية

أعلن تنظيم "القاعدة فى بلاد المغرب" مسؤوليته عن هجوم بقذائف الهاون على موقع منشأة للغاز بجنوب الجزائر فى وقت سابق أمس الجمعة، واصفا إياه بأنه احتجاج على استخراج الغاز الصخرى. ولم يصب أحد فى هجوم الجمعة، فيما انتشرت القوات الجزائرية لمطاردة الجناة.

قالت وزارة الدفاع أن قذيفتى صواريخ محليتى الصنع سقطتا قرب موقع الإنتاج بالقرب من منطقة عين صالح.

أصدر تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب رسائل تفيد بأنه استهدف الموقع، لأن الحكومة قمعت الاحتجاجات على التلوث الناجم عن استخراج الغاز الصخرى هناك. هددت الرسائل التى بثها موقع سايت الذى يرصد أنشطة التنظيم المتطرف، الشركات الغربية والحكومة الجزائرية.

أعاد الهجوم إلى الأذهان هجوم احتجاز الرهائن الدموى الذى شهدته منشأة استخراج غاز أخرى فى الجزائر عام 2013، والذى خلف 37 قتيلا.

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