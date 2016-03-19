أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تنظيم القاعدة يتبنى هجوما استهدف منشأة غاز جزائرية

Google+ Print
تنظيم القاعدة يتبنى هجوما استهدف منشأة غاز جزائرية تنظيم القاعدة يتبنى هجوما استهدف منشأة غاز جزائرية

أعلن تنظيم "القاعدة فى بلاد المغرب" مسؤوليته عن هجوم بقذائف الهاون على موقع منشأة للغاز بجنوب الجزائر فى وقت سابق أمس الجمعة، واصفا إياه بأنه احتجاج على استخراج الغاز الصخرى. ولم يصب أحد فى هجوم الجمعة، فيما انتشرت القوات الجزائرية لمطاردة الجناة.

قالت وزارة الدفاع أن قذيفتى صواريخ محليتى الصنع سقطتا قرب موقع الإنتاج بالقرب من منطقة عين صالح.

أصدر تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب رسائل تفيد بأنه استهدف الموقع، لأن قمعت الاحتجاجات على التلوث الناجم عن استخراج الغاز الصخرى هناك. هددت الرسائل التى بثها موقع سايت الذى يرصد أنشطة التنظيم المتطرف، الشركات الغربية والحكومة الجزائرية.

أعاد الهجوم إلى الأذهان هجوم احتجاز الرهائن الدموى الذى شهدته منشأة استخراج غاز أخرى فى الجزائر عام 2013، والذى خلف 37 قتيلا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان