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بان كى مون يزور تونس للمشاركة فى "الحوار الوطنى للتشغيل" 28 مارس

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بان كى مون يزور تونس للمشاركة فى "الحوار الوطنى للتشغيل" 28 مارس بان كى مون يزور تونس للمشاركة فى "الحوار الوطنى للتشغيل" 28 مارس

ذكرت الأمم المتحدة أن الأمين العام بان كى مون سيقوم بزيارة تونس يومى 28 و29 من الشهر الجارى، وذلك للمشاركة فى "الحوار الوطنى للتشغيل (العمل)".

وأفادت الأمم المتحدة- حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) - بأن كى مون سيلتقى أعضاء رباعى الحوار التونسى الحائزين على جائزة نوبل للسلام لعام 2015، لمساهمتهم فى إنجاح الانتقال الديمقراطى فى تونس، ومن المقرر أن يزور متحف "باردو" الذى كان شهد قبل عام اعتداء أوقع 21 قتيلا من بينهم سياح أجانب.

وكانت تونس قد شهدت بداية العام الحالى حركة احتجاج اجتماعى كبيرة وذلك بسبب مشكلة البطالة. .حيث تتفاوض التونسية حاليا لمواجهة الصعوبات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولى على خط قروض جديد بقيمة 2.8 مليار دولار للسنوات الأربع القادمة.
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