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زامبروتا: مستعد لأن أقسم أن قرعة الأبطال لم تكن موجهة

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زامبروتا: مستعد لأن أقسم أن قرعة الأبطال لم تكن موجهة زامبروتا: مستعد لأن أقسم أن قرعة الأبطال لم تكن موجهة

قال جيانلوكا زامبروتا نجم الإيطالي السابق إنه مستعد للقسم أن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لم تكن مواجهة بطريقة أو بأخرى.

وأسفرت القرعة عن مواجهة من العيار الثقيل لحامل اللقب برشلونة الذي لعب له زامبروتا إذا سيواجه الفريق مواطنه الإسباني أتليتكو مدريد.

بينما وقع ريال مدريد الغريم اللدود للنادي الكاتالوني في مواجهة سهلة بعض الشيء أمام فولفسبورج الألماني.

وقال زامبروتا في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الكاتالونية:"أستطيع القسم أنه لم تكن هناك كرات ساخنة أو مجعدة".

وأضاف "بالتأكيد مواجهة أتليتكو صعبة لكن برشلونة هو الأقوى في العالم حاليا".

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