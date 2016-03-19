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العثور على الصندوق الأسود الأول لطائرة "فلاى دبى" المنكوبة فى روسيا

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العثور على الصندوق الأسود الأول لطائرة "فلاى دبى" المنكوبة فى روسيا العثور على الصندوق الأسود الأول لطائرة "فلاى دبى" المنكوبة فى روسيا
عثر المتخصصون الروس فى مكان تحطم طائرة "فلاى دبى" المنكوبة فى روسيا على الصندوق الأسود الأول للطائرة، وذلك خلال عمليات البحث الذى قام به رجال الإنقاذ الروس.

وأعلن المتحدث باسم لجنة التحقيق فلاديمير ماركين أنه بالفعل تم العثور على أول صندوق ويتم البحث عن الصندوق الأخر.

يذكر أن طائرة تابعة لشركة "فلاى دبى" تحطمت اليوم السبت، أثناء محاولتها الهبوط فى مطار مدينة روستوف الروسية، حيث يُعتقد أن الظروف الجوية الرديئة هى سبب فشل هبوط الطائرة ، حسبما أعلن محافظ روستوف فاسيلى جولوبيف.

بوتين يدعو لتقديم المساعدات لأقارب ضحايا تحطم طائرة بجنوب روسيا
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بالفيديو..مصرع61 شخصا فى سقوط طائرة "فلاى دبى"جنوب روسيا..شركة الطيران الإماراتية تبدأ التحقيق فى الحادث.. مسئول روسى: الطائرة"بوينج 738" سقطت قرب مطار روستوف..و11 أجنبياً من جنسيات مختلفة ضمن ضحاياها
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