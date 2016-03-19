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قريبًا.. إطلاق 7tv أول موقع تليفزيونى متخصص للمنوعات والترفيه

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قريبًا.. إطلاق 7tv أول موقع تليفزيونى متخصص للمنوعات والترفيه قريبًا.. إطلاق 7tv أول موقع تليفزيونى متخصص للمنوعات والترفيه
يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته المتميزة لزواره، ويعلن إطلاق موقع 7tv خلال الفترة المقبلة، والذى يقدم باقة كبيرة من البرامج المنوعة والترفيهية والأفلام والمسلسلات القصيرة وبرامج السيت كوم.

وقدم الموقع الجديد 7tv خلال الفترة الماضية، عدداً كبيراً من الأعمال التليفزيونية المنوعة، عبر موقع اليوم السابع، والتى حازت على نسبة مشاهدة وتفاعل كبيرين من الزوار داخل وخارج البلاد.

وكان من أهم البرامج التى تم إنتاجها من قبل 7tv وتم بثها عبر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع"، الفترة الماضية، برنامج الزبخش، والفيلم التفاعلى دولاب البنات، وبرنامج فاسألوا، الذى يتضمن ردودا وفتاوى على أهم الأسئلة الحائرة التى تواجه الزوار فى شتى المجالات.

كما يعد برنامج "تحت البيت" واحدا من البرامج الترفيهية المنوعة التى استحوذت على نسبة مشاهدة عالية، وكذلك الفقرة الصباحية "7tv بتصبح عليك"، التى تتضمن فقرات غنائية بأصوات أشهر المطربين فى والعالم العربى.

وبتدشين الموقع الجديد تكون مؤسسة اليوم السابع قد أطلقت أول موقع متخصص للمنوعات والترفيه فى العالم العربى، ويضم الموقع الجديد فريقا كبيرا من محررى المنوعات والترفيه ومنتجى الأعمال الدرامية والتليفزيونية القصيرة.


>بالفيديو.. "الزبخش" لـ غادة إبراهيم: "بطلوا تماحيك فى مصر" على 7tv

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مصر 365

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