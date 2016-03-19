وزيرالدفاع ينيب قادة الجيوش لوضع أكاليل الزهور على نصب شهداء القوات المسلحة

أناب الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والعشرين لتحرير طابا .

وقام اللواء أح ناصر العاصى قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثانى وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة .

ووضع اللواء أح محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميدانى يرافقه اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس ومدير الأمن، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميدانى.

كما قام اللواء أح أيمن عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية يرافقه الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية.

وقام اللواء أح وحيد عزت قائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح ومدير الأمن بوضع أكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الغربية.

كما قام اللواء أح محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية يرافقه المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية .

وقام اللواء أح يحيى الحميلى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يرافقه المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة .

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