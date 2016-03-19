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النائبة فايقة فهيم: رئيس مجلس الوزراء يلتقى غدا نواب محافظة الشرقية

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النائبة فايقة فهيم: رئيس مجلس الوزراء يلتقى غدا نواب محافظة الشرقية النائبة فايقة فهيم: رئيس مجلس الوزراء يلتقى غدا نواب محافظة الشرقية
قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب بالشرقية، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سيلتقى نواب محافظة الشرقية وعددهم 37 نائبا، صباح غد الأحد، فى إطار لقاءاته المتواصلة مع نواب البرلمان.

وأضافت "فهيم" لـ"اليوم السابع" أن نواب البرلمان عن محافظة الشرقية سيبحثون مع رئيس الوزراء كافة المشاكل التى تعانى منها المحافظة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والخدمات مثل الصرف الصحى وغيرها، ومطالب أبناء الشرقية وكافة السلبيات التى رصدها النواب.

وأشارت النائبة إلى أن أعضاء مجلس النواب سيعرضون المشاكل على رئيس الوزراء، كما يطرحون فى الوقت ذاته، حلولا لها ليتم تنفيذها، مؤكدة أنها ستطالب بتحديد مدة زمنية لحل هذه المشاكل.

ويأتى هذا اللقاء فى إطار اللقاءات والاجتماعات المتواصلة لرئيس مجلس الوزراء مع نواب البرلمان على مدار الفترة الماضية، حيث التقى رئيس الحكومة أعضاء مجلس النواب بمعظم المحافظات – كل محافظة على حدة – ويعرض خلالها رئيس الوزراء ملامح برنامج الحكومة الذى ستعرضه على البرلمان فى جلسة 27 مارس الجارى، كما يستمع لمطالب النواب ومشاكل أبناء دوائرهم.


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