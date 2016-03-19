محافظ "روستوف" الروسية يؤكد سقوط الطائرة الإماراتية بسبب الظروف الجوية

أكد محافظ مدينة "روستوف" الروسية فاسيلى جولوبيف، أن تحطم الطائرة التابعة لشركة "فلاى دبى"، اليوم السبت، أثناء محاولتها الهبوط فى مطار مدينة روستوف الروسية، كان بسبب الظروف الجوية السيئة التى أدت لفشل هبوط الطائرة.

وتحطمت طائرة ركاب تملكها شركة "فلاى دبى" تقل 62 شخصاً، اليوم السبت، أثناء محاولتها الهبوط فى مطار مدينة روستوف جنوب روسيا. ولقى جميع الأشخاص الموجودين على متنها مصرعهم.

ومن جانبها قالت وزارة النقل الروسية إن التحقيق يتناول عدة أسباب لتحطم الطائرة منها الظروف الجوية الرديئة وخطأ من الطيار.

ونشرت الشركة المالكة للطائرة، ومقرها دبي، على موقعها بياناً جاء فيه: "تأسف فلاى دبى لتأكيد أن رحلتها إف زد 981 تحطمت عند الهبوط، وتم تأكيد وفيات كنتيجة لهذا الحادث المأساوى، وقد أقلعت الرحلة من مطار دبي الدولي في الساعة 18:20 جرينتش، متجهة إلى روستوف-أون-دون حيث وقع الحادث فى 00:50 بتوقيت جرينتش.. نحن نسعى لجمع المعلومات بأسرع ما يمكن، وفي هذه اللحظات الأليمة إن قلوبنا مع المسافرين والطاقم على متن الرحلة المذكورة، وسنفعل ما بوسعنا لمساعدة المتضررين من هذا الحادث، وحالياً نطبق آلية الاستجابة للأزمات وسنعمل عن قرب مع جميع الجهات المعنية، وسننشر التفاصيل عندما تتوفر بشكل عاجل ودورى".

نشرت وزارة الطوارئ والدفاع المدني الروسية أسماء ضحايا الطائرة المنكوبة التابعة لشركة "فلاى دبى" التى تحطمت فى 19 مارس 2016 أثناء محاولتها الهبوط فى مطار مدينة روستوف بجنوب شطر روسيا الأوروبى.

وتضم قائمة الضحايا أسماء الركاب الـ55 وأفراد الطاقم الـ7.

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