ننشر أسماء المتوفين فى حادث سقوط الطائرة الإماراتية فى روسيا

وقالت صحيفة الإتحاد الإماراتية نتيجة الحادث قتل 62 شخصاً، هم 55 راكباً وطاقم من 7 أفراد، مساء أمس الجمعة، على متن طائرة "بوينغ 737" تابعة لشركة "فلاى دبى".
وأكد مسئولون ومحققون أن سوء الأحوال الجوية هو السبب الرئيسى فى سقوط الطائرة، فالرياح كانت قوية جداً فى محيط المطار، والطائرة حاولت الهبوط مرتين على مدى ساعتين قبل أن تتحطم.
أما عن جنسيات ضحايا حادث الطائرة من الركاب فهم: 44 روسيا و8 أوكرانيين وهنديان وأوزبكى، ولم تعرف حتى الآن جنسيات أفراد طاقم الطائرة.
فيما يلي قائمة بأسماء الضحايا، بحسب صحيفة الإتحاد الإماراتية:
> 1. Larissa Allen
2. Hanna Andreyeva
3. Elvira Belyakova
4. Victor blithely
5. Victoria Bevzyuk
6. Marina Bevzyuk
7. Julia Mute
8. Sergey Mute
9. Galina Bolgova
10. Alexander Bozhko
11. Olga Bozhko
12. Alina Berezina
13. Konstantin Chebotarev
14. Svetlana Chebotarev
15. Dmitry Chernov
16. Elena Chernova
17. Kirill Chistyakov
18. Oleg Chistyakov
19. Victoria Chistyakov
20. Vladimir Fedyanin
21. Valery Gamow
22. Lyudmila Goncharova
23. Elena Kaliberda
24. Sergey Kaliberda
25. Olesya Karavantseva
26. Irina Karpenko
27. Katirveli Ayapan
28. Olga Klimenko
29. Paul Koposov
30. Anastasia Koposova
31. Koposova Daria
32. Koposova Lyudmila
33. Raisa Loboda
34. Olga Mayachenko
35. Siam Mohan
36. Inna Negodaeva
37. Anna Osipova
38. Galina Pakus
39. Igor Pakus
40. Alex Shangqing
41. Irina Shangqing
42. Nikolai Shlipchenko
43. Valentine Somin
44. Mann Serhieva
45. Natalia Tarasenko
46. Svitlana Tsehelska
47. Danilo Tsihelski
48. Pavlo Tsihelski
49. Natalia Veremeevskaya
50. Alexander Veremeyvsky
51. Vitaly Veremeevsky
52. Valentin Voronov
53. Larisa Zheved
54. Tatyana Kravchenko
55. Nikolay Karpenko
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