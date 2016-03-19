ننشر أسماء المتوفين فى حادث سقوط الطائرة الإماراتية فى روسيا

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، بخالص التعازى لجميع أسر الضحايا ولذويهم وللحكومة والشعب الروسى جراء حادث طائرة "فلاى دبى" فى مطار مدينة "روستوف- أون- دون".

وقالت صحيفة الإتحاد الإماراتية نتيجة الحادث قتل 62 شخصاً، هم 55 راكباً وطاقم من 7 أفراد، مساء أمس الجمعة، على متن طائرة "بوينغ 737" تابعة لشركة "فلاى دبى".

وأكد مسئولون ومحققون أن سوء الأحوال الجوية هو السبب الرئيسى فى سقوط الطائرة، فالرياح كانت قوية جداً فى محيط المطار، والطائرة حاولت الهبوط مرتين على مدى ساعتين قبل أن تتحطم.

أما عن جنسيات ضحايا حادث الطائرة من الركاب فهم: 44 روسيا و8 أوكرانيين وهنديان وأوزبكى، ولم تعرف حتى الآن جنسيات أفراد طاقم الطائرة.

فيما يلي قائمة بأسماء الضحايا، بحسب صحيفة الإتحاد الإماراتية:

> 1. Larissa Allen

2. Hanna Andreyeva

3. Elvira Belyakova

4. Victor blithely

5. Victoria Bevzyuk

6. Marina Bevzyuk

7. Julia Mute

8. Sergey Mute

9. Galina Bolgova

10. Alexander Bozhko

11. Olga Bozhko

12. Alina Berezina

13. Konstantin Chebotarev

14. Svetlana Chebotarev

15. Dmitry Chernov

16. Elena Chernova

17. Kirill Chistyakov

18. Oleg Chistyakov

19. Victoria Chistyakov

20. Vladimir Fedyanin

21. Valery Gamow

22. Lyudmila Goncharova

23. Elena Kaliberda

24. Sergey Kaliberda

25. Olesya Karavantseva

26. Irina Karpenko

27. Katirveli Ayapan

28. Olga Klimenko

29. Paul Koposov

30. Anastasia Koposova

31. Koposova Daria

32. Koposova Lyudmila

33. Raisa Loboda

34. Olga Mayachenko

35. Siam Mohan

36. Inna Negodaeva

37. Anna Osipova

38. Galina Pakus

39. Igor Pakus

40. Alex Shangqing

41. Irina Shangqing

42. Nikolai Shlipchenko

43. Valentine Somin

44. Mann Serhieva

45. Natalia Tarasenko

46. Svitlana Tsehelska

47. Danilo Tsihelski

48. Pavlo Tsihelski

49. Natalia Veremeevskaya

50. Alexander Veremeyvsky

51. Vitaly Veremeevsky

52. Valentin Voronov

53. Larisa Zheved

54. Tatyana Kravchenko

55. Nikolay Karpenko

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