44 روسيًا و8 أوكرانيين و8 هنود ضمن ضحايا طائرة «فلاى دبى» المنكوبة

حددت شركة طيران “فلاي دبي”، منذ قليل، جنسية الركاب الذين قتلوا فى تحطم طائرة تابعة لها في مطار روستوف على نهر الدون من طراز بوينج 737-800.

وحسبما أعلنت الشركة على صفحتها فى “فيس بوك”، فإنه كان على متن الرحلة 981 “55 راكبا بأربع جنسيات مختلفة منهم 44 روسى، و8 أوكرانيين، و2 من مواطني الهند، ومواطن من أوزبكستان، ولفتت الشركة إلى أن ضحايا الطائرة كانوا عبارة عن “33 امرأة، و18 رجلا، و4 أطفال، و7 طاقم الطائرة”.

يذكر أنه تحطمت طائرة تابعة لشركة “فلاي دبي”، اليوم السبت، أثناء محاولتها الهبوط في مطار روستوف الروسي، حيث يُعتقد أن الظروف الجوية الرديئة هي سبب فشل هبوط الطائرة القادمة من دبي ، حسبما أعلن محافظ روستوف، فاسيلي جولوبيف.، في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية.