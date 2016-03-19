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حداد يتخلص من حياته بعد مشادة مع والدته بالمنيا

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حداد يتخلص من حياته بعد مشادة مع والدته بالمنيا حداد يتخلص من حياته بعد مشادة مع والدته بالمنيا

مراسل «ONA»:

تخلص حداد، السبت، من حياته بطعن نفسه بسكين عقب مشادة كلامية مع والدته، لخلافات عائلية بالمنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ملوي من مستشفي ملوي العام بوصول محمود س س 28 عاما، حداد، ومقيم ملوي مصاب بجرح نافذ بالبطن وتوفي عقب وصوله للمستشفي.

تشكل فريق بحث جنائي بإشراف العميد عبد الفتاح الشحات وقيادة الرائد أحمد مبروك رئيس مباحث القسم ومعاونة النقيب أحمد لبيب، وبالإنتقال وبالفحص وسؤال والده سمير س 56 عاما، عامل، ومقيم بذات العنوان، أقر بقيام المجني عليه بأصابة بنفسه مستخدما سلاح أبيض سكين بسبب حدوث مشادة كلامية بينه والدته شادية ا ا 45 عاما، ربة منزل، لوجود خلافات عائلية.

وبمعاينة مكان الواقعة بمسكن المجني عليه عثر داخل غرفة نوم والده علي سكين عليه أثار دماء، جاري التحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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