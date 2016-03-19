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حجز شقيقين ضبطا أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل مسكنهما فى الدرب الأحمر

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حجز شقيقين ضبطا أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل مسكنهما فى الدرب الأحمر حجز شقيقين ضبطا أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل مسكنهما فى الدرب الأحمر
قررت نيابة الدرب الأحمر، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة حجز شقيقين على ذمة تحريات المباحث، عقب ضبطهما أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنهما فى منطقة الدرب الأحمر، وبحوزتهما أدوات الحفر والتنقيب.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، معلومات مفادها قيام كل من "أحمد م ر" 23 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "سرقة مساكن"، وشقيقه "محمد م ر" 30 سنة، بالتنقيب عن الآثار بالعقار سكنهما بدائرة القسم.

وعلى الفور تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهما أثناء قيامهما بأعمال الحفر داخل العقار، وضبط بحوزتهما "2 عملة ذهبية، معلقة مدون عليها الأمير ميدكون، 15 قطعة حجر كريم مختلف الأنواع من عصور مختلفة، وأدوات الحفر عبارة عن 2 فاس، 2 جاروف، جاكوش وأجنة حديدية، حبل طوله 25 مترا".

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالحفر للتنقيب عن الآثار داخل العقار، وأن الأدوات المضبوطة بحوزته بقصد الحفر والتنقيب، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق والتى أمرت بما سبق.


>- سقوط شقيقين أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل مسكنهما فى الدرب الأحمر

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