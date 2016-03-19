مصرع طفل غرقاً أثناء لهوه بمجري مائي بسوهاج

مراسل «ONA»:

لقى طفل بالغ من العمر عامان مصرعه غرقاً، السبت، حال لهوه أمام منزله سقط بمجري مياه بقرية، بني هلال، دائرة مركز المراغة شمال سوهاج.

تلقى مركز شرطة المراغة بلاغاً من المستشفي المركزي، بوصول إسلام محمد سليمان، البالغ من العمر عامان، ويقيم بناحية بني هلال دائرة المركز «جثة هامدة» إدعاء غرق.

وبالإنتقال والفحص وسؤال والده محمد سليمان حسب الله، عامل زراعي، ويقيم بذات الناحية قرر أنه حال لهو نجله أمام منزله سقط بمجري مياه، مما أدي إلي وفاته، ولم يتهم أحد أو يشتبه جنائياً في وفاته تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاه «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهه جنائية فـي الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4176 إداري المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.