أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصرع طفل غرقاً أثناء لهوه بمجري مائي بسوهاج

Google+ Print
مصرع طفل غرقاً أثناء لهوه بمجري مائي بسوهاج مصرع طفل غرقاً أثناء لهوه بمجري مائي بسوهاج

جثة طفل

مراسل «ONA»:

لقى طفل بالغ من العمر عامان مصرعه غرقاً، السبت، حال لهوه أمام منزله سقط بمجري مياه بقرية، بني هلال، دائرة مركز المراغة شمال سوهاج.

تلقى مركز شرطة المراغة بلاغاً من المستشفي المركزي، بوصول إسلام محمد سليمان، البالغ من العمر عامان، ويقيم بناحية بني هلال دائرة المركز «جثة هامدة» إدعاء غرق.

وبالإنتقال والفحص وسؤال والده محمد سليمان حسب الله، عامل زراعي، ويقيم بذات الناحية قرر أنه حال لهو نجله أمام منزله سقط بمجري مياه، مما أدي إلي وفاته، ولم يتهم أحد أو يشتبه جنائياً في وفاته تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاه «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهه جنائية فـي الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4176 إداري المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا