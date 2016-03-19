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بالصور.. الانتهاء من تجديد عيادة التأمين الصحى فى كفر سعد بدمياط

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بالصور.. الانتهاء من تجديد عيادة التأمين الصحى فى كفر سعد بدمياط بالصور.. الانتهاء من تجديد عيادة التأمين الصحى فى كفر سعد بدمياط
ناقش فرع التأمين الصحى بدمياط خلال اجتماع المجلس التنفيذى بالفرع، انتهاء كافة أعمال التجديدات بعيادة كفر سعد التابعة لفرع التأمين الصحى بالمحافظة.

وقال بيان صادر عن فرع التأمين الصحى، إنه تم عمل صيانة للغرف وإمداد العيادة بكافة الأجهزة الطبية والإمكانيات الطبية لتقديم خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى من أبناء مركز كفر سعد، وتم تجهيز المبنى لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة باستلام قطعة الأرض التى تم تخصيصها من قبل مجلس الوزراء على مساحة 500 متر لإقامة عيادة شاملة للتأمين الصحى بكفر سعد، لخدمة المرضى والبدء فى بنائها وتجهيزها.

الجدير بالذكر، أن قوة العيادة 35 شخصا ما بين طبيب وإدارى وعامل، ويوجد بها عدد كبير من الأطباء فى مختلف التخصصات كالباطنة والعظام والأطفال والنساء والتوليد والجراحة وعيرهم من التخصصات المختلفة.

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