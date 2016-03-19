ضبط 75 سائق يقودون تحت تأثير المخدرات فى بنى سويف

>تمكنت إدارة مرور بني سويف برئاسة العميد حسام الشايب مدير المرور، من ضبط 75 سائقا تبين من تحليل عينات الدم قيادتهم السيارات تحت تأثير المخدرات، خلال حملة امنية مكبرة.

كما تمكنت الحملة التى استهدفت الطرق السريعة والداخلية بانحاؤ المحافظة من ضبط 10 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، وتضمنت المخالفات القيادة بدون رخصة وسير بدون لوحات معدنية وسرعة زائدة وسير عكس الاتجاه ودراجات بخارية بدون لوحات كما تم ضبط أكثر.

>اشترك في الحملة المقدم مدحت قرني وكيل إدارة مرور بني سويف والرائد هشام مكي رئيس مباحث المرور والرائد محمد جنيدي رئيس مرور جنوب بني سويف.

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