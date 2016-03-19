مكسبات الطعم تؤثر على الجهاز العصبى للشباب وتصيبهم بالسمنة والسكر

بحجة منع الأطفال من تناول الجانك فود والوجبات السريعة تستخدم بعض الأمهات مواد طبيعية وصناعية لإنتاج أطعمة فى المنزل بمذاق يرضى الأبناء وتشبه أطعمة الوجبات السريعة .

وترى الأم بهذه الطريقة أنها تضرب عصفورين بحجر واحد فهى تحقق رغبة أطفالها من ناحية وتضمن أن الأطعمة بمستوى نظافة متميز، ولعل مكسبات الطعم والرائحة، من بين المواد الصناعية التى تشتريها الأم لإعداد هذه الوجبات.

>وأجرت الدكتورة إيمان كامل، استشارى التغذية العلاجية بالمركز القومى للبحوث، ضمن فريق بحث من المركز دراسة عليها توصلت نتائجها إلى أن تناول الأطعمة المضاف إليها مكسبات الطعم بشكل متكرر يؤثر على الجهاز العصبى للشباب وقد يؤدى إلى إصابتهم بمرضى السمنة والسكر.

وأوضحت الدكتورة إيمان فى تصريح لـ"اليوم السابع": نركز فى أبحاثنا بالمركز القومى للبحوث على كل ما يتعلق بالحياة اليومية والمشكلات المجتمعية ومن أكثر المشكلات التى تواجه الأم المصرية حاليا هو عدم قدرتها على منع أبنائها خاصة فى مرحلة المراهقة من تناول الوجبات السريعة التى تسبب أضرارا كثيرة فى مقدمتها السرطان، وعندما تحاول الأم إبعاد ابنائها عن تلك الأطعمة الضارة تقع فريسة لمكسبات الطعم والرائحة التى تشتريها وتضيفها إلى الطعام ظنا منها بأنها تقدم لهم طعام بمذاق المطاعم ولكن بنظافة وجودة عالية.

وتابعت: هذه المكسبات خاصة التى توضع على رقائق البطاطس والفشار والذرة تحوى مادة ملح أحادى الصوديوم MSG وبعض الأماكن تعرفه باسم "الملح الصينى"، وبالبحث اكتشفنا أن تناول الأطعمة المضاف إليها مكسبات الطعم تسبب خلل فى الجهاز العصبى وتؤدى للسمنة والسكر.

وأشارت استشارى التغذية العلاجية إلى أن المركز القومى للبحوث يسعى حاليا لتحديد عينة بحثية للكشف عن الفيروسات المسببه للسمنة إضافة إلى أبحاث أخرى عن البلاستيك وأنواعه المسببه للسرطان ليتم منع استيرادها أو استخدامها فمن المعروف أن تعرض البلاستيك للحرارة أو أشعة الشمس يصيب بالسرطان، وإن كانت هناك أنواع آمنه عند استخدامها مع الحرارة.

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