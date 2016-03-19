المسقعة والبيض بالحمص أكلات عالية القيمة.. تعرفى على طرق صحية لطهيهما

ردا على تصريحات محافظ السويس الخاصة بأن الأم المصرية مثقفة، لأنها اخترعت أفضل أكلتين على الإطلاق، هما المسقعة والبيض بالحمص، وجب علينا ذكر فوائد هاتين الوجبتين.

على الرغم من أن البعض قد يجانبه التوفيق معتقدا أن المرأة المصرية هى مبتكرة المسقعة، إلا أن الحقيقة أنها أكلة لم يستدل حتى الآن على أصلها، فهى حائرة بين اليونان وإيطاليا، إلا أن المرأة المصرية بلمساتها التى لا تنسى، طوعتها إلى أن أصبحت طعاما للغنى والفقير، فالميسور يضيف إليها اللحم المفروم والحمص، فيما تتكون مسقعة الفقير من الباذنجان والبطاطس والفلفل، وهى ذات قيمة غذائية عالية وأكثر فائدة من نظيرتها.

وتؤكد الدكتورة منار كريم استشارى التغذية أن فائدة المسقعة كبيرة للغاية فهى تحتوى على الباذنجان والبطاطس والحمص واللحم المفروم والبطاطس والبصل وعصير الطماطم وبعض الخضار الورقى المقطع، كما تحتوى على نسبة جيدة من الكربوهيدرات وجميعها مكونات غنية للغاية بالحديد والسعرات الحرارية وتمد لا شك بالطاقة والشبع.

وتنصح الدكتورة منار بطهى المسقعة بطريقة صحية، حتى لا تحول فوائدها لأضرار، ويكون ذلك بشوى الباذنجان والبطاطس والفلفل فى الفرن دون قليهما، وفى حال رغبتك فى إضافة اللحم المفروم، يجب عند تعصيجه عدم إضافة أية دهون إليه، وإضافة البصل والتوابل فقط وتركه يشرب من عصارتها دون سمن أو زبد، ودون تسبيك وأضيفى عصير الطماطم إلى بعض البصل والثوم على النار ومعهم الفلفل والبطاطس والباذنجان ورتبى مقاديرك فى صينية حتى النضج، ولا تضيفى على السطح الجبن الموتزاريلا أو الجبن الرومى ولا الباشاميل، وإذا أضفتى الحمص المسلوق فلا تضيفى اللحم، فقط تناوليها خفيفة وصحية.

وعن البيض بالحمص، تؤكد استشارى التغذية أن هذه الوجبة ذات قيمة غذائية لا يمكن تجاهلها، فهى تحتوى على نسبة عالية من البروتين المتواجد فى البيض الذى يتم شويه على سطح الصينية والكربوهيدرات العالية والألياف المفيدة للجسم والهضم، فضلا عن الطماطم والبصل والفلفل الأسود، وهى مكونات ذات فائدة عالية للغاية، ولكن يجب عدم تسبيك الطماطم فى سمن أو زبد، بل إضافة البصل إلى نقاط من زيت الزيتون، وإضافة الطماطم بعدها.

- وصفات جدتى.. المسقعة باللحمة المفروم

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