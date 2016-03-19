الصين تطور تطعيما ضد مرض الحمى الثلاثية الذى يصيب الرضع والأطفال

أعلنت الصين نجاحها فى تطوير تطعيم ضد مرض الحمى الثلاثية والمعروف أيضا باسم مرض اليد والقدم والفم (HFMD) وهو مرض فيروسى شائع يصيب الرضع والأطفال، وهذا المرض يسبب حمى وتقرحات فى الفم وطفح جلدى يظهر بوفرة على اليدين والقدمين ومن هنا جاءت التسمية الخاصة به وكثيرا ما يحدث الخلط بين هذا المرض ومرض الحمى القلاعية التى تصيب الماشية والأغنام والخنازير (ويسمى أيضا مرض القدم والفم)، غير أن هذين المرضين لا صلة بينهما فهما ينشآن نتيجة العدوى بفيروسات مختلفة عن بعضها، كما أن البشر لا يصابون بالنوع الحيوانى من المرض، والحيوانات لا تصاب بالنوع البشرى منه.

ووفقا لمعهد الطب الحيوى التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية والمسئول عن تطوير التطعيم فإن الإنتاج الجديد نجح بنسبة 97.3% فى منع الإصابة بالنمط الفيروسى enterovirus 71 المعروف باسم الفيروس المعوى، وهو أكثر وأشرس الفيروسات المسببة للمرض حيث أنه قد يتسبب فى اسوأ الحالات فى مضاعفات فى القلب والرئة تؤدى إلى الوفاة.

ومرض الحمى الثلاثية لا يوجد علاج خاص به، وهو لا يعد خطيرا فى الغالب حيث أنه فى حالات الإصابة العادية يتم التعافى منه خلال فترة تتراوح بين اسبوع إلى 10 أيام، وهذا المرض أكثر شيوعا بين الأطفال تحت سن العاشرة وقد حدثت العديد من الحالات الفردية وحالات التفشى لهذا المرض فى العديد من أنحاء العالم وعادة ما تزداد فرص ظهوره فى الأجواء الحارة فى فصل الصيف وبدايات الخريف، ومنذ عام 1997 سجلت حالات تفشِ لهذا المرض فى آسيا واستراليا وكانت ناشئة عن النمط الفيروسى enterovirus 71.

وكانت الصين سجلت فى عام 2014 نحو 2.7 مليون حالة إصابة و394 حالة وفاة بسبب الحمى الثلاثية، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

وطبقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية فإن سلطات الرقابة على الدواء بالصين قد وافقت بالفعل على البدء فى إنتاج التطعيم.