الصين تطور تطعيما ضد مرض الحمى الثلاثية الذى يصيب الرضع والأطفال

ووفقا لمعهد الطب الحيوى التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية والمسئول عن تطوير التطعيم فإن الإنتاج الجديد نجح بنسبة 97.3% فى منع الإصابة بالنمط الفيروسى enterovirus 71 المعروف باسم الفيروس المعوى، وهو أكثر وأشرس الفيروسات المسببة للمرض حيث أنه قد يتسبب فى اسوأ الحالات فى مضاعفات فى القلب والرئة تؤدى إلى الوفاة.
ومرض الحمى الثلاثية لا يوجد علاج خاص به، وهو لا يعد خطيرا فى الغالب حيث أنه فى حالات الإصابة العادية يتم التعافى منه خلال فترة تتراوح بين اسبوع إلى 10 أيام، وهذا المرض أكثر شيوعا بين الأطفال تحت سن العاشرة وقد حدثت العديد من الحالات الفردية وحالات التفشى لهذا المرض فى العديد من أنحاء العالم وعادة ما تزداد فرص ظهوره فى الأجواء الحارة فى فصل الصيف وبدايات الخريف، ومنذ عام 1997 سجلت حالات تفشِ لهذا المرض فى آسيا واستراليا وكانت ناشئة عن النمط الفيروسى enterovirus 71.
وكانت الصين سجلت فى عام 2014 نحو 2.7 مليون حالة إصابة و394 حالة وفاة بسبب الحمى الثلاثية، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.
وطبقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية فإن سلطات الرقابة على الدواء بالصين قد وافقت بالفعل على البدء فى إنتاج التطعيم.