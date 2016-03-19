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مدربه السابق: الحضري لا يصلح إلا للدوري المصري.. أفضل الشناوي

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مدربه السابق: الحضري لا يصلح إلا للدوري المصري.. أفضل الشناوي مدربه السابق: الحضري لا يصلح إلا للدوري المصري.. أفضل الشناوي

يرى زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخبي مصر وأمريكا السابق أن عصام الحضري حامي عرين وادي دجلة لا يصلح إلا للعب في الدوري المصري الممتاز.

ويفضل عبد الفتاح أن يحرس مرمى مصر لاعب الزمالك أحمد الشناوي في مواجهتي نيجيريا المقبلتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وقال عبد الفتاح لإذاعة الشباب والرياضة:"الحضري لا يظهر إلا في الدوري المصري ولا يصلح لغيره".

وأضاف "الدوري في مصر بطيء جدا ولا ترى فيه كرة قدم على مستوى عال، لا يقدر الحضري على اللعب في بطولة أخرى".

وتابع "الشناوي هو الأفضل لمواجهة نيجيريا وليس الحضري".

وأتم "الإعلام يحارب الشناوي وشريف إكرامي، لقد تعرضنا لضغوط كثيرة لإعادة الحضري لككنا رفضنا".

وكان عبد الفتاح هو مدرب حراس منتخب مصر وقت تولي الأمريكي بوب برادلي القيادة الفنية حين خسر الفراعنة المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2014 بنتيجة 7-3 أمام غانا.

ويغيب عن قائمة الفراعنة لمواجهة نيجيريا حارس الأهلي شريف إكرامي بسبب الإصابة واستدعى المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر لاعب بتروجيت محمد الشناوي بدلا منه.

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