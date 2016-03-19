مدرب المقاولون لـ في الجول: حان وقت الكأس

قال محمد عودة مدرب المقاولون العرب إنه يركز حاليا على مواجهة دور الـ32 من كأس مصر أمام المريخ البورسعيدي الخميس.

وأشار عودة لـFilGoal.com إلى رغبته في الذهاب بعيدا في المسابقة التي حقق لقبها المقاولون أعوام 1990 و1995 و2004.

وذكر أنه يفتقد لبعض العناصر الأساسية مل عمر جمال وفتحي مبروك وأحمد مودي بسبب الإيقاف إضافة للمصابين أحمد علي ومحمد سمير.

وقال عودة إنه سيعد البدائل المناسبة لهذه العناصر وأن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز من الجميع حتى يبتعد ذئاب الجبل أكثر عن منطقة الخطر.

ويحتل المقاولون المركز الـ15 في الدوري على بعد 4 نقاط فقط من منطقة الهبوط.

وإذا تخطى المقاولون فريق المريخ فإنه سيواجه الفائز من مصر للمقاصة ونادي مصر.