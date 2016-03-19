عامل يقتل آخر فى مشاجرة للخلاف على أولوية الوقوف بطابور الخبز بالشرابية

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الشرابية ، بوقوع مشاجرة فى شارع الحكيم من شارع القللي ، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وتمكنوا من ضبط طرفي المشاجرة، وتبين أنهم كل من "سيد ع ر" 19 سنة ، عامل ، والذى توفي عقب وصوله مستشفي شبرا العام اثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة .
>فيما ضم الطرف الثانى كلا من "محمد م س " 28 سنة ، عامل ، مصاب بجرح باليد اليمني وكدمات بالوجه، وأشقاءه " احمد م س " 36 سنة ، طباخ ، و" امير م س " 26 سنة ، عامل ، و " هيثم م س " 30 سنة ، عامل .
ومن خلال التحريات تبين حدوث المشادة الكلامية بين العامل المتوفي ، والثاني بسبب أولوية الوقوف بطابور الخبز ، فتطورت إلى مشاجرة استعان خلالها الأخير بأشقائه وقام الثالث بالتعدي عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته باستخدام سلاح ابيض " سكين " ، وتأيدت الواقعة بشاهدي رؤية ، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ،وتولت النيابة العامة التحقيق.
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