عامل يقتل آخر فى مشاجرة للخلاف على أولوية الوقوف بطابور الخبز بالشرابية

أنهى عامل حياة آخر، عقب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على أولوية الوقوف فى طابور الخبز بمنطقة الشرابية، وسدد له طعنة نافذة بالرقبة خلال مشاجرة، تدخل فيها أشقاء المتهم لمناصرته، وتمكن رجال مباحث القسم من ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الشرابية ، بوقوع مشاجرة فى شارع الحكيم من شارع القللي ، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وتمكنوا من ضبط طرفي المشاجرة، وتبين أنهم كل من "سيد ع ر" 19 سنة ، عامل ، والذى توفي عقب وصوله مستشفي شبرا العام اثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة .

>فيما ضم الطرف الثانى كلا من "محمد م س " 28 سنة ، عامل ، مصاب بجرح باليد اليمني وكدمات بالوجه، وأشقاءه " احمد م س " 36 سنة ، طباخ ، و" امير م س " 26 سنة ، عامل ، و " هيثم م س " 30 سنة ، عامل .

ومن خلال التحريات تبين حدوث المشادة الكلامية بين العامل المتوفي ، والثاني بسبب أولوية الوقوف بطابور الخبز ، فتطورت إلى مشاجرة استعان خلالها الأخير بأشقائه وقام الثالث بالتعدي عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته باستخدام سلاح ابيض " سكين " ، وتأيدت الواقعة بشاهدي رؤية ، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ،وتولت النيابة العامة التحقيق.

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