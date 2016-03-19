التضامن: زيادة أسعار حج الجمعيات 20% بسبب ارتفاع الريال السعودى

أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى، أن أسعار حج الجمعيات الأهلية قد تشهد زيادة خلال العام الحالى بنسبة ٢٠٪ مقارنة بالعام الماضى، وذلك نتيجة فى ارتفاع أسعار الريال السعودى، خاصة وأن جميع التعاقدات مع الجهات السعودية تتم بالريال.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، حريصة على عدم زياده أسعار الحج عن العام الماضى، إلا أن ارتفاع سعر الريال سيعمل على زيادة أسعار حج الجمعيات هذا العام بهذه النسبة، وأن الوزيرة طالبت المسئولين فى الوزارة تذليل أى عقبات قد تواجه الحجاج هذا العام والعمل على تيسير إجراءات الحج بعد الانتهاء من تلقى طلبات أعضاء الجمعيات وإجراء القرعة الإلكترونية لتحقيق مبدأ الشفافية بين جميع المتقدمين.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد حددت سعر حج الجمعيات خلال العام الماضى، بـ30 ألفا و300 جنيه للمستوى الاقتصادى، والإقامة تبعد عن الحرم 750 مترا، و36 ألفا و500 جنيه للمستوى الثانى، فى حين بلغ سعر المستوى الأول 41 ألف جنيه، وتشمل هذه الأسعار تذاكر الطيران والتغذية "الإفطار والغداء" والإقامة.

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