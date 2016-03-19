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حسن راتب عن واقعة مطار الأقصر:زوجتى من كانت برفقتى وامتثلت للتفتيش

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حسن راتب عن واقعة مطار الأقصر:زوجتى من كانت برفقتى وامتثلت للتفتيش حسن راتب عن واقعة مطار الأقصر:زوجتى من كانت برفقتى وامتثلت للتفتيش
تصحيح لما تناقلته بعض المواقع والبوابات الإلكترونية لبعض الصحف، حول سيدة ترافق الدكتور حسن راتب ترفض التفتيش فى مطار الأقصر الدولى، صرح فريد عبد المجيد، مدير العلاقات العامة لشركة رجل الأعمال حسن راتب، أن السيدة التى كانت بصحبة الدكتور حسن راتب هى زوجته، ولم تعترض على التفتيش مطلقا، وامتثلت لجميع الإجراءات من خلع الحذاء والتفتيش الذاتى.

وأضاف فريد عبد المجيد، أن الاعتراض كان على الطريقه المهينة التى مارستها الشرطية، حيث تقدم الدكتور حسن راتب بشكوى إلى النقيب المسئول عن الوردية لكنه انحاز انحيازاً شديداً للشرطية دون أن يلتفت إلى الشكوى، الأمر الذى أدى إلى إصرار الدكتور حسن راتب تقديم شكواه إلى مدير أمن الأقصر، وكل هذا تم بعد انتهاء كافة الإجراءات تماما دون تعطيل المسافرين، ولكن تم تناول الخبر بطريقة تعكس سوء النية والإساءة إلى سمعة الدكتور حسن راتب.

وأكد الدكتور حسن راتب، احترامه الكامل لجهاز الشرطة وإجراءات الأمن والسلامة، وأن التجاوز سلوك فردى يرفضه كل منصف لأى مواطن.


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