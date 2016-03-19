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بالصور.. جمارك المطار تحبط محاولة تهريب أدوية محظورة بقيمة 4 ملايين جنيه

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بالصور.. جمارك المطار تحبط محاولة تهريب أدوية محظورة بقيمة 4 ملايين جنيه بالصور.. جمارك المطار تحبط محاولة تهريب أدوية محظورة بقيمة 4 ملايين جنيه
أحبطت سلطات جمارك بمطار القاهرة الدولى اليوم السبت، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية المحلية والمستوردة المحظور تصديرها إلا بموافقة مسبقة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقا لقانون الصيدلة.

وأفاد مصدر جمركى بالمطار أن أحد المستخلصين الجمركيين "عمرو .ع.ط" حاول تصدير كمية كبيرة من الأدوية المحلية والمستوردة المحظورة، بمساعدة آخرين بتزوير إذن إفراج بيانين جمركيين سبق تصدير مشمولهما، وقام مصطفى أبو اليزيد على مدير جمرك صادر للطيران بقرية البضائع بمطار القاهرة بتشكيل لجنة لضبط الأدوية.

وأضاف أنه بالكشف الفعلى للجنة تبين وجود 93 ألفا و336 علبة أدوية محلية ومستوردة بقيمة 448 ألف جنيه بالبيان الأول، و109 آلاف و81 علبة أدوية محلية ومستوردة بقيمة مليون 397 ألف جنيه للبيان الثانى، بإجمالى 202 ألف و417 علبة أدوية محلية ومستوردة وقيمة إجمالية مليون و845 ألف جنيه.

وعلى الفور، أمر محمد محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات، باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المشمول وإخطار وزارة التجارة.

الأدوية المهربة (1)

الأدوية المهربة (2)

الأدوية المهربة (3)

الأدوية المهربة (4)


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