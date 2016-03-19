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هيئة البريد توزع 200ألف بطاقة ATM لأصحاب المعاشات وتتيح الصرف اليدوى

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هيئة البريد توزع 200ألف بطاقة ATM لأصحاب المعاشات وتتيح الصرف اليدوى هيئة البريد توزع 200ألف بطاقة ATM لأصحاب المعاشات وتتيح الصرف اليدوى
قال المهندس عصام الصغير رئيس الهئية القومية للبريد، إن الهيئة قامت بتوزيع نحو 200 ألف بطاقة ATM لأصحاب المعاشات، فى إطار عمليات الميكنة والتطوير وتخفيف الضغط عن المكاتب.

وكشف الصغير، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة ستتيح صرف المعاشات أيضاً يدويا عبر بطاقات الرقم القومى فقط دون أى أوراق أخرى.

وكان الصغير قد أكد لـ "اليوم السابع" فى وقت سابق، أن الهيئة بصدد توزيع نحو مليون ونصف بطاقة للصرف الآلى لأصحاب المعاشات تدريجيا لمكينة باقى المعاشات.

كانت الهيئة قد فعلت خدمة توصيل المعاشات للمنازل بالمجان للراغبين من أصحاب المعاشات كبار السن من الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة، ومن يعانون من أمراض مزمنة، وذوى الحالات الخاصة، فى إطار الدور المجتمعى للهيئة وتيسيرا على المواطنين.

وتم توصيل الخدمة بدء من شهر سبتمبر الماضى فى تفعيل نظام جديد لخدمة توصيل المعاشات للمنازل، من خلال عمل استمارة يتم توزيعها على مكاتب البريد لكى يطلع عليها عميل المعاشات الذى تنطبق عليه الشروط السابقة.

وتقوم الهيئة بصرف المعاشات لحوالى 6,5 مليون عميل من أصحاب المعاشات على مستوى جميع المناطق البريدية.

وتعمل الهيئة على تطوير 100 مكتب كمرحلة أولى ضمن خطة تشمل 412 مكتبا ليصبح البريد منافساً حقيقياً لمراكز الخدمات الخاصة، كما بدأت تنفيد الخطة الاستراتيجية الشاملة لإحداث نقلة نوعية بكافة القطاعات تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات للمعايير الدولية.

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