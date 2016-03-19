الدولار يسجل 9.15 جنيه للبيع بالسوق السوداء.. وترقب لإجراءات البنك المركزى

قالت مصادر بسوق الصرف لـ"اليوم السابع"، إن الدولار مستقر فى السوق السوداء، اليوم السبت، ليسجل 9 جنيهات للشراء و9.15 جنيه للبيع ، - الطرف البائع والمشترى شركات الصرافة – وذلك عقب الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصرى الأسبوع الماضى، والتى أدت لخسائر كبيرة للمضاربين على العملة الخضراء، وسط امتناع شركات الصرافة عن البيع ترقبًا لاستقرار سوق الصرف خلال الفترة القادمة، خاصة وأن هناك قرارات مرتقبة خاصة بضبط سوق الصرف سوف يفاجئ بها البنك المركزى المصرى الأسواق خلال الأيام القادمة.

وأكدت أن البنك المركزى المصرى عمل على تغطية جزء كبير من الطلبات المعلقة على العملة وزيادة المعروض من العملة الأمريكية خلال الأسبوع الماضى بضخ نحو 2 مليار دولار عبر عطاءات دورية واستثنائية على مدار أيام العمل الأسبوع الماضى.

ولفتت إلى أن قطاعات تمويل التجارة فى البنوك العاملة فى السوق المحلية كانت لها الدور الفاعل خلال الأسبوع الماضى إلى جانب قطاعات الخزانة، مؤكدة أن حصر مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية القائمة الناتجة عن عمليات استيرادية للسلع الأساسية والوسيطة وتغطية الطلبات فى عطاء استثنائى بـ1.5 مليار دولار، ساهم فى تهدئة الطلب على الدولار فى الأسواق.

وأكد البنك المركزى، على أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.

112قرشا تخفيض تاريخى فى قيمة الجنيه أمام الدولار فى خطوة مفاجئة للبنك المركزى..والدولار يسجل 895 قرشا رسميا بالبنوك..وبنكا "الأهلى" و"مصر" يصدران شهادة ادخار بعائد 15% بشرط التنازل عن العملات الأجنبية

>

كيف يؤثر خفض الجنيه أمام الدولار ودور الدولة فى الرقابة على الأسواق؟.. الاستثمار الأجنبى وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات والثقة فى الجهاز المصرفى أبرز الإيجابيات.. وإجراءات لامتصاص زيادة الأسعار

>

رئيس البنك الأهلى: خفض الجنيه يعيد حركة العملات الأجنبية داخل البنوك

>

>