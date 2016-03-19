' إبراهيموفيتش قد يعود لميلان '

يرى أرييدو برايدا المدير الرياضي السابق لميلان أن زلاتان إبراهيموفيتش ربما يعود للفريق بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

ولم يجدد الدولي السويدي عقده مع بطل فرنسا وتشير معظم التقارير الصحخفية إلى اقترابه من الرحيل وأن وجهته المقبلة قد تكون الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب إبرا في الأندية الثلاثة الكبيرة في إيطاليا، يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، وقال برايدا إن صاحب الـ34 عاما قد يعود للكالتشيو.

وقال برايدا لشبكو ميدياست الإيطالية:"إبرا يحب مدينة ميلانو جدا".

وأضاف "في رأيي، قد يعود للعب مع ميلان مرة أخرى".