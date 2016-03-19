جمهور أتليتكو يستعد مبكرا لموقعة برشلونة.. بيع أكثر من 4 آلاف تذكرة

(إفي): أعلن الموقع الرسمي لنادي أتليتكو مدريد الإسباني بيع أربعة آلاف و500 تذكرة من تلك المخصصة لمباراة الفريق مع برشلونة في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي التي تقام بملعب فيسنتي كالديرون، وذلك بعد ساعتين فحسب من طرح التذاكر للبيع.

وتبدأ أسعار التذاكر بالنسبة لأعضاء النادي من 50 يورو، بينما يرتفع المبلغ للجمهور العادي ليصبح 85 يورو كأقل سعر وصولا إلى 250 يورو للمقعد في المقصورة الرئيسية.

وكانت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال الأوروبي قد أقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لتسفر عن صدام بين برشلونة الإسباني حامل اللقب ومواطنه أتليتكو مدريد.

ومن المنتظر أن تجرى مباراة الذهاب في الخامس من أبريل المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في 13 من نفس الشهر.