أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

هيدينك: طالبت كوستا بضبط النفس

Google+ Print
هيدينك: طالبت كوستا بضبط النفس هيدينك: طالبت كوستا بضبط النفس

(إفي): يرى الهولندي جوس هيدينك، المدير الفني المؤقت لتشيلسي الإنجليزي، أن مهاجم الفريق، الإسباني صاحب الأصول البرازيلية دييجو كوستا، يجب عليه محاولة "ضبط النفس قليلا" وذلك بعد طرده خلال المباراة الأخيرة للبلوز أمام إيفرتون في الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين.

وكان كوستا (27 عاما) قد تعرض للطرد الأول له منذ قدومه للـ"بلوز" عام 2014 ، ولذك بعدما دخل في مشاجره مع لاعب وسط إيفرتون، جاريث باري، وتصرف خلالها بشكل غير لائق.

وقال هيدينك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السبت أمام وست هام يونايتد:"من الطبيعي ألا يكون سعيدا بهذا الأمر. سنرى إذا ما كان سيتم إيقافه لمباراة إضافية بسبب تصرفه، ولكنه لا يشعر بالسعادة (بعد طرده). ماذا يمكنني أن أقول؟ إنه يشعر باليأس ولكنه متقبل للعقوبة".

وأدان الاتحاد الإنجليزي للعبة اللاعب بسوء السلوك خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "جوديسون بارك"، وذلك عقب قيامه بالبصق على قدم حكم اللقاء بعدما تلقى البطاقة الصفراء الأولى، قبل أن يحاول عض جاريث باري في رقبته وهو التصرف الذي تلقى على إثره البطاقة الصفراء الثانية.

وأكد هيدينك خلال تصريحاته "كما هو الحال في مرات عديدة، لقد تحدثت معه كثيرا حول ردود أفعاله. كنا سعداء للغاية بالأداء الذي يقدمه ولا زلنا كذلك. ولكني قلت له أنه عليه ضبط النفس. وهو يعلم هذا".

وأردف في ذات الصدد "الأمر يتعلق بالشخصية، إذا ما تمكن من تقليل ما كان يفعله من قبل، فالأمل موجود في التغيير. أحبه كثيرا ولهذا أدافع عنه. لقد ساهم بشكل كبير في انتفاضة الفريق منذ شهر ديسمبر الماضي".

يذكر أنه في حالة إدانة المهاجم البرازيلي من قبل الاتحاد، فمن الممكن أن يغيب عن المباريات الثلاث المقبلة للفريق اللندني أمام كل من وست هام (19 مارس على ملعبه) وأستون فيلا (2 أبريل خارج ملعبه) وسوانزي سيتي (9 أبريل/خارج ملعبه).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع