هيدينك: طالبت كوستا بضبط النفس

(إفي): يرى الهولندي جوس هيدينك، المدير الفني المؤقت لتشيلسي الإنجليزي، أن مهاجم الفريق، الإسباني صاحب الأصول البرازيلية دييجو كوستا، يجب عليه محاولة "ضبط النفس قليلا" وذلك بعد طرده خلال المباراة الأخيرة للبلوز أمام إيفرتون في الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين.

وكان كوستا (27 عاما) قد تعرض للطرد الأول له منذ قدومه للـ"بلوز" عام 2014 ، ولذك بعدما دخل في مشاجره مع لاعب وسط إيفرتون، جاريث باري، وتصرف خلالها بشكل غير لائق.

وقال هيدينك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السبت أمام وست هام يونايتد:"من الطبيعي ألا يكون سعيدا بهذا الأمر. سنرى إذا ما كان سيتم إيقافه لمباراة إضافية بسبب تصرفه، ولكنه لا يشعر بالسعادة (بعد طرده). ماذا يمكنني أن أقول؟ إنه يشعر باليأس ولكنه متقبل للعقوبة".

وأدان الاتحاد الإنجليزي للعبة اللاعب بسوء السلوك خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "جوديسون بارك"، وذلك عقب قيامه بالبصق على قدم حكم اللقاء بعدما تلقى البطاقة الصفراء الأولى، قبل أن يحاول عض جاريث باري في رقبته وهو التصرف الذي تلقى على إثره البطاقة الصفراء الثانية.

وأكد هيدينك خلال تصريحاته "كما هو الحال في مرات عديدة، لقد تحدثت معه كثيرا حول ردود أفعاله. كنا سعداء للغاية بالأداء الذي يقدمه ولا زلنا كذلك. ولكني قلت له أنه عليه ضبط النفس. وهو يعلم هذا".

وأردف في ذات الصدد "الأمر يتعلق بالشخصية، إذا ما تمكن من تقليل ما كان يفعله من قبل، فالأمل موجود في التغيير. أحبه كثيرا ولهذا أدافع عنه. لقد ساهم بشكل كبير في انتفاضة الفريق منذ شهر ديسمبر الماضي".

يذكر أنه في حالة إدانة المهاجم البرازيلي من قبل الاتحاد، فمن الممكن أن يغيب عن المباريات الثلاث المقبلة للفريق اللندني أمام كل من وست هام (19 مارس على ملعبه) وأستون فيلا (2 أبريل خارج ملعبه) وسوانزي سيتي (9 أبريل/خارج ملعبه).