السيطرة على حريق شب فى سيارة ملاكى أمام استاد بنها بالقليوبية

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بسيارة ملاكى أمام استاد بنها الرياضى دون خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية بلاغا من من شرطة النجدة بالواقعة، وقد دلت تحريات المباحث على ورود بلاغا من المواطنين لشرطة النجدة باندلاع حريق فى إحدى سيارات الملاكى أمام شعار المحافظة بمنطقة استاد بنها الرياضى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت .

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقى السيارات والمحلات والمنازل والمنشآت المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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