أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق شب فى سيارة ملاكى أمام استاد بنها بالقليوبية

Google+ Print
السيطرة على حريق شب فى سيارة ملاكى أمام استاد بنها بالقليوبية السيطرة على حريق شب فى سيارة ملاكى أمام استاد بنها بالقليوبية
تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بسيارة ملاكى أمام استاد بنها الرياضى دون خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية بلاغا من من شرطة النجدة بالواقعة، وقد دلت تحريات المباحث على ورود بلاغا من المواطنين لشرطة النجدة باندلاع حريق فى إحدى سيارات الملاكى أمام شعار المحافظة بمنطقة استاد بنها الرياضى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت .

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقى السيارات والمحلات والمنازل والمنشآت المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


>محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء فى شهيد القوات المسلحة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365